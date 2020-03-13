В Китае подтвержденный первый случай коронавируса обнаружили в ноябре
Как сообщалось, официально впервые коронавирус зафиксировали в Китае в конце февраля
Первый случай заражения коронавирусом в Китае зафиксирован в ноябре прошлого года. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным правительства, 55-летний житель провинции Хубэй, возможно, был первым, кто заболел вирусом 17 ноября.
С этой даты ежедневно регистрировалось от одного до пяти новых случаев. До 15 декабря общее число заражений составляло 27, а до 20 декабря это число достигло 60.
Официально впервые коронавирус зафиксировали в Китае в конце февраля.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения сообщило о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.