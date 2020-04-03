В Китае почтут память жертв коронавируса 4 апреля

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4 апреля - День поминовения усопших в Китае

В Китае 4 апреля объявили общенациональным Днем памяти жертв коронавирусной инфекции, сообщает "Синьхуа".

Согласно сообщению, в традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная церемония в память о павших в борьбе против коронавируса COVID-19 и тех соотечественниках, кто умер в результате заболевание.

Отмечается, что во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за рубежом будут приспущены в знак траура, а вся общественная развлекательная деятельность будет прекращена.

"4 апреля ровно в 10:00 китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутным молчанием, в то время как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби", - рассказали в Госсовете КНР.

По последним данным, в мире количество заболеваний COVID-19 превысило отметку в 1 млн человек. Сейчас Китай занимает пятое место после США, Италии, Испании и Германии. Общее количество заражений - 82 456 человек, из которых выздоровели - 76 724 человека, а умерли - 3326 пациента.

Напомним, около 80 стран просят МВФ о финансовой помощи в размере 20 млрд долларов в борьбе с коронавирусом.