В Китае обрушился ресторан: 29 погибших, еще десятки пострадавших

Обвал ресторана "Цзюйсянь", Китай RUSSIAN.NEWS.CN

Из-под завалов вытащили более полусотни человек

В субботу, 29 августа, в городе Линьфэнь провинции Шаньси в Китае обрушился ресторан. По состоянию на утро следующего дня число жертв возросло до 29 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Как отмечается, инцидент в ресторане "Цзюйсянь" произошел в 9:40 утра во время празднования Дня рождения 80-летнего мужчины. В результате обвала двухэтажного здания десятки людей оказались под завалами. Так, поисково-спасательные работы продолжались всю ночь и завершились примерно в 3:52 утра.

Травмы получили почти 30 человек RUSSIAN.NEWS.CN

По предварительной информации, из завалов были извлечены 57 человек. Среди них 29-погибшие. Кроме этого, семь человек получили тяжелые ранения, а еще 21 пострадавший - легкие травмы.

Расследование причин чрезвычайной ситуации продолжается.

Напомним, недавно в индийском городе Махад, что в 170 км от Мумбаи, произошел обвал многоквартирного жилого дома, в результате чего два человека погибли, и по меньшей мере 18 оказались под завалами.