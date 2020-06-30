В Китае обнаружили новый вирус, который в будущем может повлечь еще одну пандемию

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Сейчас вирус не очень опасен, однако может мутировать

Китайские ученые идентифицировали новый штамм вируса гриппа, который имеет серьезные шансы повлечь за собой возникновение еще одной пандемии в будущем. Об этом сообщает ВВС Украина.

Согласно сообщению, вирус появился совсем недавно, его переносят свиньи, и пока он не слишком опасен, однако ученые все же обеспокоены, поскольку он может поражать и людей.

В частности, волнение ученых вызваны тем, что вирус может мутировать и дальше, что позволит ему легко передаваться от человека к человеку, таким образом вызвав новую глобальную эпидемию.

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Ученые предупреждают, что хотя сейчас ситуация еще не стала угрожающей, однако новый патоген имеет все типичные характеристики, которые свидетельствуют о высокой приспособленности к заражению человека. Именно поэтому его нужно тщательно контролировать.

Как отмечается, научные круги призывают быстро внедрить мониторинг в индустрии выращивания свиней. Нужно следить как за животными, так и за здоровьем людей, которые работают в этой сфере.

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Напомним, недавно Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic.