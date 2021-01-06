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В Китае обнаружили новый штамм коронавируса

Фото из открытых источников

Директор центра рассказал, что "вирус отличается от тех, которые циркулируют в других регионах Китая"

В китайской провинции Хэбэй зафиксировали более сотни случаев коронавируса нового штамма. Об этом пишет CNN.

По информации китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, в провинции выявили более 39 подтвержденных случаев заражения и 78 бессимптомных случаев.

Директор центра рассказал, что "вирус отличается от тех, которые циркулируют в других регионах Китая". Он убежден этот штамм был завезен из-за границы.

Первого больного обнаружили 2 января. Он заболел через несколько дней после поездки на свадьбу. Впоследствии болезнь подтвердили еще у нескольких гостей.

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Напомним, ранее в Словакии зарегистрировали случаи заражения новым штаммом коронавируса, который в декабре 2020 года обнаружили в Великобритании.

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