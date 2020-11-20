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В Китае нашли окаменелые непальские сливы, которым 15 млн лет

Фото из открытых источников

Если у плодов современной непальской сливы имеется от трех до шести "глазков", то в древности такая культура приносила плоды с семью отверстиями

Группа исследователей из Китая и США нашла в уезде Чжанпу провинции Фуцзянь на востоке Китая окаменевшие плоды непальской сливы, возраст которых насчитывает 15 млн лет. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Нанкинский институт геологии и палеонтологии при Академии наук Китая.

Как отмечается, археологическая группа нашла в общей сложности семь овальных костянок, которые в основном напоминают современные аналоги. Однако, если у плодов современной непальской сливы имеется от трех до шести "глазков", то в древности такая культура приносила плоды с семью отверстиями.

Фото из открытых источников

Также исследования показывают, что 20 млн лет назад непальская слива была широко распространена в Евразии, а в настоящее время она является одним из эндемиков Восточной Азии.

Непальская слива - это род деревьев, произрастающих в тропических и субтропических широтах Восточной Азии. Археологические данные свидетельствуют, что люди употребляли ее плоды в пищу еще 8000 лет назад.

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К слову, ранее стало известно и о необычной находке на территории Украины. Житель села Морочное Ровенской области нашел на берегу мелиоративного канала ни на что не похожий артефакт длиной около 20 см. Вскоре ученые заявили, что это - зуб мамонта возрастом около 41 тыс. лет.

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