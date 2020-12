В Китае нашли гигантскую статую Будды, у которой вместо головы - жилой дом

Строительство скульптуры было остановлено после основания Китайской Народной Республики в 1949 году

10-метровая статуя Будды без головы, встроенная в скалу, была найдена между в районе Наньань китайского города Чунцин. Она использовалась для поддержки многоэтажного жилого дома, передает Artnews.

Местные эксперты уверяют, что монумент относится ко времени правления династии Цин, Хотя точная дата его создания неизвестна.

Отдел культурного наследия района Наньань попросит экспертов изучить скульптуру и оценить возможности ее сохранения. Представитель организации сообщил местным СМИ, что "на данном этапе мы не можем дать профессиональное заключение" о месте скульптуры в истории.

Два жилых дома были построены в 1990 году после сноса храма на том же месте, а скульптура была обнаружена во время вырубки листья в этом районе.

