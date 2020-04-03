В Китае начали запрещать есть кошек и собак

Новые правила вступают в действие с 1 мая

Китайский город Шэньчжэнь станет первым, где официально запретят продажу и потребление собачьего и кошачьего мяса. Об этом сообщает CNN

Отмечается, что по новым правилам, которые вступят в силу 1 мая, запрещается есть животных, выращенных в качестве домашних любимцев.

В городской власти также запрещается потребление диких животных, охраняемых законом.

Под запрет подпадает употребление в еду и наземных диких животных, пойманных в дикой природе или выращенных в неволе.

К числу животных, которых можно употреблять в пищу, относятся свинья, крупный рогатый скот, овца, осел, кролик, курица, утка, гусь, голубь, перепел, а также водные животные, употребление которых не запрещено другими законами.

"В случае нарушения правил предусмотрен штраф в 30 раз больше стоимости дикого животного, если стоимость животного превышает 10 000 юаней (1400 долларов - ред)".

Отмечается, что по подсчетам организации Humane Society International, в Азии с целью потребления мяса ежегодно убивают 30 миллионов собак, в том числе в Китае - около 10 миллионов. Также в Китае ежегодно потребляют около четырех миллионов кошек.

Ранее сообщалось, что в Китае 4 апреля объявили общенациональным Днем памяти жертв коронавирусной инфекции.