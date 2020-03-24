В Китае начали испытания вакцины от COVID-2019 на людях

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Доклинические исследования завершат до конца месяца, после чего начнутся клинические испытания вакцины

В КНР начались испытания вакцины против коронавируса COVID-2019 на добровольцах. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Отмечается, что в Ухане 108 добровольцам в возрасте 18-60 лет ввели экспериментальную вакцину против коронавируса, разработанную китайской фармацевтической фирмой и военными.

Испытания начались в центральном китайском городе в четверг, всего через три дня после того, как CanSino Biologics - фармацевтическая компания, которая разработала продукт в сотрудничестве с китайскими военными, получила зеленый свет от Пекина.

Согласно информации, опубликованной в реестре клинических испытаний в Китае, добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет с хорошим здоровьем - были разделены на три группы по 36 человек, а потом получили низкую, среднюю или высокую дозу вакцины в учреждении, принадлежащем вооруженным силам полиции города.

В докладе Science Daily Ван Цзюньчжи, научный сотрудник Китайской инженерной академии, сообщил, что после получения инъекций участники проведут 14 дней на карантине под пристальным медицинским наблюдением. По словам Ван Цзюньчжи, доклинические исследования завершат до конца месяца, после чего начнутся клинические испытания вакцины.

Напомним, по состоянию на 24 марта количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 человек, в то же время 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции.