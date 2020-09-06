В Китае компания Sinovac дала экспериментальную вакцину от коронавируса своим сотрудникам

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У некоторых сотрудников обнаружили побочные эффекты на вакцину - слабость и температуру

В Китае сотрудникам компании Sinovac Biotech Ltd, разрабатывающей вакцину от коронавируса COVID-19, сделали экспериментальные прививки. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, около 90% сотрудников Sinovac Biotech Ltd и их семьи приняли экспериментальную вакцину от коронавируса. Sinovac, чья вакцина CoronaVac находится на третьей стадии клинических испытаний, предложила еще не готовый препарат 2-3 тыс. своим работников на добровольной основе. Кроме того, всех сотрудников предупредили о возможных последствиях.

По словам исполнительного директора компании Инь Вейдонь, экспериментальный препарат предложили, поскольку новая вспышка может прямо повлиять на производство вакцин.

В результате вакцинирования, у нескольких сотрудников обнаружили побочные эффекты, среди которых — слабость, температура и боль.

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Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявляла, что массовая вакцинация от коронавируса в мире начнется не раньше середины 2021 года