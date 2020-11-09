В Китае COVID-19 обнаружили в холодильных камерах с продуктами
В связи с этим КНР обновила инструкции по обращению с импортированными замороженными продуктами
В Тяньцзине, на северо-востоке Китая, коронавирус СOVID-19 обнаружили в холодильных камерах с продуктами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на власти города.
"Китайский город Тяньцзинь сообщил о двух случаях заболевания СOVID-19, связанных с хранилищем замороженных продуктов", - заявили представители здравоохранения на пресс-конференции в понедельник.
По предварительной информации, у одного из инфицированных имеются симптомы коронавируса, у другого – бессимптомное течение болезни.
В связи с этим местные власти закрыли холодильный склад Hailian Frozen Food Co. Ltd. и сейчас тестирует местных жителей на СOVID-19.
Кроме этого, Национальная комиссия здравоохранения КНР издала новые инструкции по обращению с импортными замороженными продуктами. Отныне все продукты холодовой цепи должны подвергаться обязательной дезинфекции.
Напомним, недавно в городе Чанчунь, административном центре китайской провинции Цзилинь коронавирус обнаружили на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России.