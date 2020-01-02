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В Казахстане официально отменили смертную казнь

Казахстан отменил смертную казнь Фото из открытых источников

Наказывать на смерть в стране могут в случае наступления военного времени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 января подписал закон об отмене смертной казни. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан О ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Текст закона публикуется в прессе", - говорится в сообщении.

При этом президент оставил право применять смертную казнь в случае наступления военного времени. 

Отметим, мораторий на смертную казнь в Казахстане был введен в 2003 году. С тех пор он приводился в исполнение один раз. 

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Однако, после присоединения к Международному пакту, страна была вынуждена отказаться от такого вида наказания. Согласно протоколу, после отмены смертной казни Казахстан имеет право применять ее в военное время.

Напомним, недавно в Бангладеш ввели смертную казнь за изнасилование. Этому предшествовали массовые протесты из-за высокого уровня сексуального насилия в отношении женщин, которые длились несколько дней. 

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