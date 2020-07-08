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В Казахстане объявили день траура по жертвам COVID-19

Касым-Жомарт Токаев. Фото: EPA-EFE/STR

Также в стране значительно возросло количество смертей от пневмонии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 13 июля в стране объявлено днем траура по жертвам коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Согласно сообщению, президент Казахстана заявил о "системных ошибках" прежнего руководства министерства здравоохранения и халатности представителей местной власти и объявил 13 июля Днем траура по жертвам коронавируса.

Кроме этого, он отметил, что ответственность за ускорение темпов распространения коронавируса лежит не только на чиновниках, но и на населении, которое пренебрегает санитарными правилами.

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Одновременно Токаев сказал, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, но "ничуть не хуже", чем в других государствах. По официальным данным, от COVID-19 скончались 264 человека. Еще более сотни умерших с положительным тестом, не вошли в эту статистику, поскольку причиной их смерти спецкомиссии назвали другие заболевания, а коронавирус указали как "сопутствующее заболевание". 

Также в июне, по данным Министерства здравоохранения Казахстана, от пневмонии с отрицательным результатом на коронавирус умерли 628 человек, заболеваемость воспалением легких показала существенный рост.

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Напомним, ранее стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом

 

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