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В Катаре в аэропорту женщин принудительно обследовали из-за найденного в туалете недоношенного ребенка

pixabay.com

При этом им не сообщалось причину обследования

Австралия выразила серьезное беспокойство Катару после информации о том, что женщинам в аэропорту провели инвазивное внутреннее обследование перед посадкой на рейс из Дохи в Сидней, передает BBC.

Как сообщается, обследование провели после того, как сотрудники Международного аэропорта Хамад обнаружили недоношенного ребенка в туалете терминала. Пока доподлинно неизвестно, был ребенок живым или мертвым.

Среди женщин, заявивших о таких обследованиях, было 13 австралиек.

По данным Channel Seven их отвезли в пункт скорой помощи возле взлетной полосы и приказали снять нижнее белье перед обследованием. 

При этом, женщинам не сообщили причину обследования. Правительство Австралии обратилось к властям Катара по этому инциденту.

"Мы официально выразили свое серьезное беспокойство относительно инцидента властям Катара и нас заверили, что в ближайшее время предоставят подробную и прозрачную информацию по нему", - сказал представитель Министерства иностранных дел и торговли Австралии местным СМИ.

Представитель полиции Нового Южного Уэльса, которая отвечает за карантин в отеле для тех, кто прибывает в Сидней, рассказал:"эти женщины прошли обязательный карантин в штате Новый Южный Уэльс, и в это время им была оказана медицинская и психологическая поддержка NSW Health".

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Ранее сообщалось, что из Франции депортировали пятерых членов одной семьи из-за того, что они побрили голову 17-летней девушке из-за ее желание выйти замуж за серба-христианина.

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