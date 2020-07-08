В Каталонии ввели обязательное ношение медицинских масок

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Масочный режим станет обязательным в Каталонии с четверга, 9 июля

Власти испанской Каталонии ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на улице. Нововведение вступит в силу с 9 июля. Об этом сообщает издание La Voz de Galicia.

Отмечается, что с завтрашнего дня в Каталонии масочный режим должен соблюдаться как в зданиях, так и на улице, даже если у жителей есть возможность соблюдать социальную дистанцию.

По словам главы Генералитета Каталонии Квім Торра, такие меры были утверждены через новый вспышка коронавірусної инфекции.

Ранее министр здравоохранения Генералитета Альба Вержес уже предлагала правительству сделать использование маски обязательной на всей Каталонии.

Известно, что в Испании на сегодняшний день зафиксировано почти 300 тыс. случаев заражения коронавірусної инфекцией. С начала пандемии в стране умерли 28,3 тыс. лиц. Данные о тех, кто выздоровел отсутствуют.

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Напомним, не так давно Испания объявила об конец чрезвычайного положения и открытия границ.