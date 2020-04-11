В Канны за взятку: Группа богачей, среди которых украинец, пытались незаконно пересечь границу

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Жандармерия воздушного транспорта оштрафовала пилотов вертолетов, поскольку они отправились в поездку без уважительных причин

Группа состоятельных граждан из разных стран, среди которых украинец, 4 апреля пытались перелететь из Лондона в Канны за взятку, несмотря на карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает Mirror, BFMTV и CNN.

Как отмечается, сотрудники пограничной службы Франции получили сигнал из аэропорта Марселя о том, что десять пассажиров планируют прилететь чартером из Лондона в Марсель. По предварительной информации, среди пассажиров были граждане Украины, Хорватии, Румынии, Франции, Германии.

Так, в комментарии CNN сотрудник полиции воздушных границ аэропорта Марсель-Прованс отметил, что речь шла о семерых мужчин в возрасте 40-50 лет и трех женщин в возрасте около 25 лет. По словам пассажиров, они планировали прибыть на арендованную виллу в Каннах.

Однако, через карантинные ограничения пересечь границу могли лишь граждане Франции.

Несмотря на запрет чартер Embraer Legacy прибыл в аэропорт в 15:00 по местному времени. Кроме этого, туда прилетели три частные вертолеты.

В частности, в комментарии CNN один из чиновников отметил, что поездку организовал гражданин Хорватии, который имеет бизнес в сфере недвижимости и финансов. Он арендовал чартер, вертолеты и виллу в Каннах. По данным издания, бизнесмен пытался убедить пограничников, что "огромные деньги" и хочет "просто оплатить штраф и поехать в Канны". Об этом также сообщает BFM TV.

Однако, по данным Mirror, взятку пытался дать украинский бизнесмен, который якобы оплатил виллу и перелет.

В результате пассажирам, которые не имеют французского гражданства, отказали во въезде. Кроме того, жандармерия воздушного транспорта оштрафовала пилотов вертолетов, ведь они отправились в поездку без уважительных причин. Имена пассажиров ни одно из изданий не сообщает.

Напомним, недавно сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили трех украинцев, которые пытались уехать из Украины за границу вопреки карантинном режима и самоизоляции.