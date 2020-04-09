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В канцелярии Бориса Джонсона рассказали о состоянии премьера

Премьер-министр Британии Борис Джонсон

 EPA-EFE

Премьер-министр Британии до сих пор находится в реанимации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в стабильном состоянии, реагирует на лечение, но до сих пор находится в реанимации. Об этом заявил министр финансов страны Риши Сунак, пишет Reuters.

"Ему оказывают отличную помощь. Премьер-министр остается в отделении интенсивной терапии, его состояние улучшается", - отметил Сунак, выступая на пресс-конференции в Лондоне.

Агентство отмечает, что позже в канцелярии Джонсона опубликовали короткое заявление.

"Премьер-министр остается в клинически стабильном состоянии и реагирует на лечение. Ему продолжают оказывать помощь в отделении интенсивной терапии больницы святого Томаса. Он находится в хорошем настроении", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце марта у Джонсона обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Он продолжал работать из своей канцелярии. Однако 5 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

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