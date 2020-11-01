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В Канаде злоумышленник напал на прохожих, по меньшей мере два человека погибли

Предположительно, мужчина убил прохожих мечом

В канадском Квебеке неизвестный с клинковым оружием напал на людей вблизи здания парламента, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, а еще пятеро – пострадали. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в субботу, когда мужчина с клинковым оружием напал на группу людей. Как сообщают журналисты, нападавший был одет в средневековую одежду. Нападение произошло вблизи парламентского холма в историческом районе Старого Квебека.

По информации Radio Canada, злоумышленник предположительно напал на людей с мечом.

Канадские правоохранители уже задержали 20-летнего подозреваемого, однако местных жителей призывают пока не выходить из дома, поскольку следственные действия еще продолжаются.

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Напомним, недавно во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих у базилики Нотр-Дам. Тогда три человека погибли, а мэр города назвал инцидент терактом.

Позже во Франции было совершено еще одно нападение: в Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских. В связи с этим в стране объявили самый высокий уровень террористической угрозы. 

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