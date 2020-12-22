В Канаде обнаружили мумию волчонка, который жил 57 тысяч лет назад

Тело сохранилось почти на 100%

На севере Канады нашли мумифицированное тело волчонка, который, по подсчетам ученых, жил по меньшей мере 56 тысяч лет назад. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, тело маленького волка женского пола обнаружил шахтер вблизи города Доусон на территории Юкон в 2016 году. Местные люди Тшондек-Хвечин назвали животное Жур, что переводится как "волк".

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По словам ученых, тело с уцелевшими кожей, зубами и волосами является "самой полной мумией волка из всех известных".

"Она в основном цела на 100% - не хватает только ее глаз", - рассказала руководитель проекта, палеонтолог и профессор анатомии Университета Де-Мойна в Айове Джули Мичен.

Благодаря различным методам исследования ученым удалось определить многие аспекты жизни животного - от его возраста и диеты к вероятной причины смерти. Так известно, что волчонок и его мать ели "водные ресурсы", в частности такую рыбу как лосось.

Сравнив данные с ДНК волка и анализ ее зубной эмали, ученые посчитали, что животное жило и умерло между 56 и 57 тысячами лет назад. Применение рентгеновских лучей выявило, что на момент смерти детенышу было около шести-восьми недель.

Как отмечают исследователи, несмотря на то, что ископаемые останки древних волков относительно распространены на Юконе или соседней Аляске, однако подобные мумии крупных млекопитающих - это редкость. Вероятно, животное погибло из-за обвала входа в его логово от нехватки воздуха.

Напомним, ранее на британском острове Уайт ученые из Саутгемптонского университета нашли четыре кости, которые, вероятно, принадлежат неизвестному до сих пор виду динозавров.