В Канаде нашли скелет древней рыбы с "пальцами"

Фото из открытых источников

Считается, что лопастеперые рыбы начали обживать сушу примерно 375-370 миллионов лет назад

Канадские ученые обнаружили первый полный скелет древней рыбы с "пальцами". Об этом пишет научный журнал Nature.

У рыбы внутри лучей плавников обнаружены косточки, напоминающие пальцы. Ученые отмечают, что косточки очень похожи по строению на кости пальцев большинства современных животных.

Специалисты считают это неопровержимым доказательством того факта, что лапы позвоночных начали формироваться незадолго до того, как рыбы вышли на сушу.

Считается, что лопастеперые рыбы начали обживать сушу примерно 375-370 миллионов лет назад, а первые полноценные амфибии появились через 20-30 миллионов лет.

Отмечается также, что ученые не могут узнать, как проходил этот этап процесса эволюции, поскольку еще не были найдены останки первых амфибий и "рыбоживотных".

Напомним, ученые нашли окаменевшую кожу вымершего пингвина, который жил 43 миллиона лет назад.