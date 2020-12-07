В Канаде мужчина подхватил болезнь времен Первой мировой войны

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Врачи обнаружили у бездомного возбудитель лихорадки — Bartonella quintana

48-летний бездомный из Канады заболел редкой болезнью - окопной (траншейной) лихорадкой, которая во времена Первой мировой войны подкосила по меньшей мере миллион человек. Об этом пишет Canadian Medical Association Journal.

Мужчина из Виннипега злоупотреблял наркотиками и алкоголем из-за чего был вынужден обратиться к врачам. Они обнаружили у него следы укусов вшей, закупорку сосудов легких, увеличенную селезенку и повреждение сердечных клапанов в результате эндокардита. Подобные симптомы были распространены среди солдат войны 1914-1918 годов, которые жили в антисанитарии под постоянными обстрелами в траншеях.

Проведя дополнительные анализы, врачи обнаружили у бездомного возбудитель лихорадки — Bartonella quintana. В результате ему изменили клапан сердца и прописали курс антибиотиков.

По словам медицинских работников, за последние шесть месяцев было еще три случая траншейной лихорадки. Один из пациентов остался с параличом после того, как инфекция привела к кровотечению в мозге.

"Это болезнь условий военного времени, это болезнь лагерей беженцев... Это просто отражает тот факт, что в нашем обществе есть люди, которые живут в условиях, которые нельзя терпеть", — сказал один из врачей.

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Напомним, недавно в Индии с симптомами недиагностированного заболевания госпитализировали 315 человек, один житель южного города Элуру (штат Андхра-Прадеш) скончался.