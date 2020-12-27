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В Камеруне в жутком ДТП погибли 37 человек

В результате ДТП погибли 37 человек, еще 18 - пострадали Фото из открытых источников

Авария произошла из-за ошибочного маневра водителя автобуса

В Республике Камерун (Центральная Африка) в ДТП попали пассажирский автобус и грузовик, в результате чего погибли по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает AP

Как отмечается, авария случилась в воскресенье утром, 27 декабря, на дороге Фумбан-Яунде. По предварительной информации, столкновение между автомобилями случилось из-за ошибочного маневра водителя автобуса. В результате погибли 37 человек, еще 18 - получили травмы. 

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На момент ДТП в автобусе находилось 70 пассажиров. По словам члена региональной администрации Абсалома Мононо, люди возвращались автобусом с рождественских праздников, а часть направлялась к своим семьям для встречи Нового года.

Напомним, недавно в Словакии в Нитрянском крае автобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибла 62-летняя женщина. 

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