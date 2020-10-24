В Камеруне произошло вооруженное нападение на школу, по меньшей мере шестеро детей погибли

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По предварительным данным, еще около восьми человек ранены

В камерунском городе Кумба вооруженные люди напали на школу, в результате чего погибли по меньшей мере шестеро детей, еще около восьми человек ранены. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что преступники штурмовали школу в англофонском юго-западном регионе Камеруна и открывали огонь без разбора. Нападение произошло около полудня по местному времени, когда вооруженные люди прибыли на мотоциклах и вошли в школу в районе, где действуют повстанцы-сепаратисты.

При этом многие дети пострадали, когда пытались сбежать из окон второго этажа. "Они нашли детей в классе и открыли по ним огонь", – сообщил представитель местных властей.

Местный работник образования Ахим Абанау Обасе подтвердил число погибших и сообщил, что восемь детей были доставлены в больницу. По его словам, погибшие дети были в возрасте от 12 до 14 лет.

Известно, что местные власти обвинили в нападении сепаратистских повстанцев, стремящихся сформировать обособленное государство на англоязычном западе страны. В 2017 году сепаратисты на англоязычных территориях Северо-Западного и Юго-Западного регионов объявили независимость Амбазонии и начали вооруженную борьбу против правительства франкофонов.

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Напомним, недавно неподалеку от столицы Франции неизвестный перерезал горло преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда. Учителя нашли обезглавленным неподалеку учебного заведения.

Впоследствии правоохранители заявили, что учителя за показ карикатуры на пророка Мухаммеда обезглавил 18-летний Абдулак Анзоров, который родом из Москвы.