В Камбодже мощное наводнение унесло жизни 25 человек, еще более 37 тысяч эвакуированы

Наводнение в Камбодже www.news.cn

В результате затоплений пострадали по меньшей мере 312 224 человека

В Камбодже мощное наводнение, которое вызвали постоянные дожди, унесло жизни по меньшей мере 25 жителей, а еще 37 396 человек принудительно эвакуировали. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Камбодже Сеак Сишета.

Как отмечается, с начала октября тропические штормы вызвали наводнения в 19 из 25 городов и провинций. В результате было затоплено 73 720 домов и 293 177 гектаров земли, где выращивали рис и ряд других культур. В частности, больше всего пострадали провинции Бантеай Манхей, Баттамбанг, Пурсат и Кандал, а также юго-западное предместье Пномпеня.

Кроме этого, природный катаклизм вызвал временную остановку 23 заводов по пошиву одежды и обуви. В результате без работы остались более 17 тысяч рабочих.

Заметим, наводнения обычно поражают Камбоджу между августом и октябрем. В прошлом году непогода унесла жизни примерно 30 человек, еще более 130 - пострадали.

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Напомним, недавно на западе Китая состоялась самое масштабное наводнение в регионе с 1981 года. В результате было принудительно эвакуировано более 125 тысяч человек.