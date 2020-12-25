В Калифорнии со следующего года запускают службу доставки без водителей

Курьерская служба без водителей Фото из открытых источников

Транспортные средства фирмы имеют ограничения в скорости до 56 км / ч, и будут ездить только в условиях ясной погоды

Стартап Nuro планирует запуск робототехники, которая со следующего года в Калифорнии будет доставлять покупателям товары без человека за рулем. Об этом сообщает BBC.

Японская компания Softbank, что финансирует стартап Nuro, получила разрешение на открытие коммерческой службы доставки без водителей в Калифорнии. Она тестировала автомобили R2 в штате раньше, а после получения разрешения сможет взимать плату за свои услуги.

Автомобили R2 компания разработала для автономной работы без водителя и пассажиров. R2 использует радиолокационные, телевизионные и 360-градусные камеры для управления собственным движением. Транспортные средства фирмы имеют ограничения в скорости до 56 км/ч, и будут ездить только в условиях ясной погоды.

Машина состоит из двух отделений с регулируемой температурой для доставки. После того, как покупатель введет код, дверь R2 открывается и пользователь может забрать заказ.

Как отмечает издание, во время предварительного судебного разбирательства в отношении получения разрешения в Хьюстоне, штат Техас, R2 доставил пиццу от компании domino's, бакалею от сети супермаркетов Kroger и товары для сети магазинов Walmart.

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Профессор Дэвид Бейли из Бирмингемского университета сказал, что " изначально технология будет иметь строгие ограничения, пока ее тщательно не проверят. Например, транспортные средства смогут ездить только на улицах города с ограничением скорости в 56 км/ч, а меньшие боты для доставки Nuro будут иметь ограничение до 40 км/ч".

Отметим, что Nuro — не единственная компания, которая тестирует формат доставки без водителей. В октябре автономные такси начали работать в Фениксе, штат Аризона, в рамках услуги Waymo от Google. Подобный сервис, финансируемый интернет-гигантом Alibaba, тестируют в крупнейшем городе Китая — Шанхае.

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Ранее сообщалось, что Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи протестовало шесть летающих автономных такси-дронов.