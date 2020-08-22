live
Новости » Мир Читати новину українською

В Калифорнии продолжаются лесные пожары: Власти штата обратились за помощью к Канаде и Австралии

Более 175 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома

В американском штате Калифорния с прошлой недели продолжаются сотни лесных пожаров, однако за последние дни их количество выросло вдвое. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в результате стихии уже погибло 6 человек, а пожары стали крупнейшими за всю историю штата. В частности, огонь охватил территорию, большую американского штата Род-Айленд, и уничтожили более 500 домов. Кроме погибших, пострадали 43 пожарных и гражданское население. Более 175 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.

Сейчас известно, что огонь приблизился к Санта-Крузу, городу с населением около 65 тысяч человек. Местным жителям уже приказали приготовиться к эвакуации.

В то же время, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсон заявил, что местные бригады тушат более полутысячи пожаров на территории штата, но этого недостаточно, поэтому он обратился за помощью к Канаде и Австралии.

В результате пожаров в штате образовалась сильная задымленность, которая ухудшает качество воздуха в радиусе сотен миль вокруг огня. Особую опасность это представляет для пожилых людей и тех, кто страдает болезнями дыхания.

Новости по теме: В Долине Смерти зафиксировали новый температурный рекорд за более чем сто лет - 54,4 градуса

Напомним, недавно в американском штате Даллас вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству полиэтилена. Огонь образовался в результате падения линии электропередач на хранилище пластика.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Усиление карантина в Киеве, окончательные результаты выборов в Беларуси и новый антирекорд COVID - 19 в Украине: главное за 14 августа Усиление контроля за карантином, новые заявления Кравчука по Донбассу и протесты в Беларуси: Главное за 10 августа Препараты и протокол лечения COVID-19: Как в Украине борются с пандемией коронавируса Деньги от ЕС, вспышка заболеваемости COVID-19 и новое звание для Кадырова: Актуальное на утро 24 июля
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | нападения на СМИ. Цензура. Вторая волна пандемии. Горячее лето 2020-го | 20.08.20
Провокациям ко Дню Независимости быть? Результаты работы правительства Шмыгаля | Ток-шоу
Будет ли переворот в стране? Увеличение
Олеся Медведева | Ток-шоу
Кадровый голод. Первые заявления Притулы. Эпидемия безработицы | Ток-шоу
Трагедия на шахте. Контрабанда янтаря. Запрет купаться на столичных пляжах| #Новости | 21.08.20