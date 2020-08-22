В Калифорнии продолжаются лесные пожары: Власти штата обратились за помощью к Канаде и Австралии

Более 175 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома

В американском штате Калифорния с прошлой недели продолжаются сотни лесных пожаров, однако за последние дни их количество выросло вдвое. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в результате стихии уже погибло 6 человек, а пожары стали крупнейшими за всю историю штата. В частности, огонь охватил территорию, большую американского штата Род-Айленд, и уничтожили более 500 домов. Кроме погибших, пострадали 43 пожарных и гражданское население. Более 175 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.

Сейчас известно, что огонь приблизился к Санта-Крузу, городу с населением около 65 тысяч человек. Местным жителям уже приказали приготовиться к эвакуации.

В то же время, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсон заявил, что местные бригады тушат более полутысячи пожаров на территории штата, но этого недостаточно, поэтому он обратился за помощью к Канаде и Австралии.

В результате пожаров в штате образовалась сильная задымленность, которая ухудшает качество воздуха в радиусе сотен миль вокруг огня. Особую опасность это представляет для пожилых людей и тех, кто страдает болезнями дыхания.

Напомним, недавно в американском штате Даллас вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству полиэтилена. Огонь образовался в результате падения линии электропередач на хранилище пластика.