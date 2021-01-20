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В Калифорнии обнаружили новый вид коронавируса

Фото из открытых источников

Специалисты Медицинского центра "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе назвали новую разновидность CAL.20C

Исследователи обнаружили новую разновидность коронавируса на территории американского штата Калифорния. Специалисты Медицинского центра "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе назвали новую разновидность CAL.20C. Об этом сообщает The New York Times.

Ученые предполагают, что новый вид коронавируса появился в июле 2020 года в результате мутаций вируса. Его быстрое распространение началось в ноябре.

Один из специалистов центра Эрик Вейля считает, что указанный штамм может быть более заразным, чем зафиксированные ранее. По его мнению, этим может быть обусловлен быстрый рост числа инфицированных в южной части штата.

По его словам, на CAL.20C приходится 20-30% получаемых им и его коллегами в штате образцов коронавируса. Он выразил уверенность в том, что указанный штамм распространится и за пределами Калифорнии.

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Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Кении 16 новых штаммов коронавируса, ни один из которых не встречался нигде в мире.

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