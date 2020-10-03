live
Новости » Мир Читати новину українською

В Израиле задержали одного из лидеров группировки "ХАМАС", – СМИ

Задержанного доставили в израильский лагерь

Израиль Фото из открытых источников

Израильская армия на территории Западного берега арестовала одного из руководителей группировка "ХАМАС". Об этом сообщает Xinkhua со ссылкой на источники в палестинских службах безопасности.

Отмечается, что задержанного доставили в израильский лагерь Одар. "Шейх Хасан Юсеф, соучредитель "ХАМАСа" и управляющий Сектора Газа был арестован в своем доме в городе Бейтуния, недалеко от города Рамалла на Западном берегу", – говорится в сообщении.

По словам родственников Юсефа, 64-летний руководитель "ХАМАС" страдает от тяжелых заболеваний, поскольку он провел 21 год в израильских тюрьмах. Известно, что в июле текущего года мужчина был уволен израильской армией после 15-месячного административного задержания.

Справка

"ХАМАС" – палестинское исламское движение, которое не признает права Израиля на существование. Имеет ассоциированное военное крыло "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Движение признано террористической организацией в Израиле, Канаде, США и Японии, а также запрещено в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло "ХАМАС". В декабре 2014 года Европейский суд юстиции принял решение об исключении "ХАМАС" из списка террористических организаций.

Новости по теме: Авиакатастрофа в Тегеране: Тегеран не закрыл небо из-за вылета лидеров ХАМАС

Напомним, недавно Германия выслала в РФ особо опасного исламиста. Ранее дело злоумышленника вызвало в Германии резонанс, поскольку его лишь с третьей попытки удалось отправить в следственный изолятор.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Ровенской области разоблачили канал незаконного сбыта янтаря в Турцию: Организаторов задержали В Ровенской области поймали черных копателей, которые добывали янтарь на территории лесхоза В Ровенской области община ПЦУ выселяет из дома священника УПЦ В Ровенской области на взятке погорел председатель ОТО
Loading...

программы канала ZIK

Третий день пожаров в Луганской области. Антирекорды COVID-19. Трагедия Ан-26 | Детали дня | 02.10.20
Петр Симоненко | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Местные выборы. Трагедия Ан-26. Языковой вопрос |
Ирина Верещук | Борьба за кресло мэра. Трагедия Ан-26 |