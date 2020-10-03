В Израиле задержали одного из лидеров группировки "ХАМАС", – СМИ

Задержанного доставили в израильский лагерь

Израиль Фото из открытых источников

Израильская армия на территории Западного берега арестовала одного из руководителей группировка "ХАМАС". Об этом сообщает Xinkhua со ссылкой на источники в палестинских службах безопасности.

Отмечается, что задержанного доставили в израильский лагерь Одар. "Шейх Хасан Юсеф, соучредитель "ХАМАСа" и управляющий Сектора Газа был арестован в своем доме в городе Бейтуния, недалеко от города Рамалла на Западном берегу", – говорится в сообщении.

По словам родственников Юсефа, 64-летний руководитель "ХАМАС" страдает от тяжелых заболеваний, поскольку он провел 21 год в израильских тюрьмах. Известно, что в июле текущего года мужчина был уволен израильской армией после 15-месячного административного задержания.

Справка

"ХАМАС" – палестинское исламское движение, которое не признает права Израиля на существование. Имеет ассоциированное военное крыло "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Движение признано террористической организацией в Израиле, Канаде, США и Японии, а также запрещено в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло "ХАМАС". В декабре 2014 года Европейский суд юстиции принял решение об исключении "ХАМАС" из списка террористических организаций.

Напомним, недавно Германия выслала в РФ особо опасного исламиста. Ранее дело злоумышленника вызвало в Германии резонанс, поскольку его лишь с третьей попытки удалось отправить в следственный изолятор.