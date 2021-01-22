В Израиле врачи впервые успешно пересадили искусственные роговицы, вернув зрение слепому

Искусственная роговица CorNeat

78-летний пациент ослеп 10 лет назад

В Израиле впервые в мире провели успешную операцию с пересадки искусственных роговиц и вернули зрение 78-летнему мужчине, который ослеп 10 лет назад. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что специалисты стартапа CorNeat смогли вживить мужчине биосовместимые импланты всего за один час. Процедура состояла из удаления поврежденных роговиц пациента, вскрытия склер (белых оболочек глаз) и установления в них имплантов, которые впоследствии полностью прижились.

По словам руководителя операции, профессора Ирита Бахара, мужчина после операции смог читать. Эта успешная процедура стала большим прорывом в разработке биосовместимых материалов, ведь миллионы людей могут получить шанс изменить жизнь.

Сейчас стартап имеет разрешение от Министерства здравоохранения Израиля на проведение 10 операций людям, которым ранее были сделаны неудачные хирургические вмешательства. Со временем CorNeat может получить полное одобрение и начать развитие недорогого способа возвращения зрения.

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Напомним, недавно во Франции провели первую в мире операцию по пересадке обеих рук и плеч. Хирургическое вмешательство длилось 15 часов и требовало мобилизации целого ряда врачебных бригад из различных государственных и частных медицинских учреждений.