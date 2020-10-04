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В Израиле во время антиправительственных протестов произошли столкновения с полицией, более 20 человек задержаны

Митингующие обвиняют правительство в коррупции и неправильных действиях

Протесты в Израиле The Times of Israel

В Тель-Авиве прошли антиправительственные протесты, во время которых полиция арестовала более 20 человек. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что около 200 протестующих пришли под резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Митингующие обвиняют правительство и непосредственно премьера в коррупции и неправильных шагах в борьбе с пандемией COVID-19.

На этой неделе в Израиле приняли закон об ограничении демонстраций. В частности, новые меры запрещают израильтянам участвовать в протесте дальше, чем в километре от своих домов и требуют от демонстрантов соблюдать социальную дистанцию. В результате еженедельные демонстрации у официальной резиденции Нетаньяху в Иерусалиме были частично подавлены.

Вчера же, 3 октября, во время протестов, которые частично переросли в столкновения, полиция задержала более 20 человек, а еще сотни – оштрафовала.

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Ранее сообщалось, что в Израиле на территории Западного берега арестовали одного из руководителей группировки " ХАМАС".  Задержанного доставили в израильский лагерь.

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