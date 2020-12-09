В Израиле суд рассмотрит иск Приватбанка к Коломойскому на 600 млн долларов

Отделение Приватбанка Из открытых источников

Иск был подан еще в декабре прошлого года

В Израиле окружной суд Тель-Авива принял решение о рассмотрении в полном объеме иска Приватбанка против его бывших владельцев и других ответчиков на 600 млн долларов, а также отклонил ходатайство Israel Discount Bank. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что в декабре 2019 года ПриватБанк подал иск о схеме присвоения средств, которые были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены в Israel Discount Bank.

Кроме того, украинский банк обратился к израильскому с иском к одному из соответчиков в этой стране через содействие Israel Discount Bank незаконному присвоению денег Приватбанка. В то же время Israel Discount Bank подал ходатайство об отклонении иска или приостановлении его рассмотрения до принятия решений по делам по искам, поданным ПриватБанком в Англии и США.

Напомним, в июле текущего года ПриватБанк подал в США иск, который утверждает, что бывшие руководители банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов. Тогда в документе было указано, что оба отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.