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В Израиле просят Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань

В стране считают, что массовые мероприятия приведут к увеличению количества заболевших коронавирусом

Хасиды в Умани. Фото EPA-EFE

Руководитель коронавирусного центра Израиля Ронни Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить ежегодное паломничество хасидов в Украину. Об этом сообщает Reuters.

По словам Гамзу, несмотря на совместную рекомендацию правительств Украины и Израиля не посещать Умань в этом году, большое количество людей до сих пор планирует это сделать. "Ожидается, что подобные сборы в такие неспокойные времена будут порождать массовые заражения туристов и местных жителей Украины, что создаст тяжелое бремя для местных медицинских систем, тогда как после возвращения тысяч людей в Израиль, вирус будет распространяться дальше", – написал Гамзу.

В общем, руководитель центра просит Зеленского запретить массовые празднования на официальном уровне. "Я призываю вас запретить торжества в этом году как часть усилий всего мирового сообщества прекратить эту ужасную пандемию", – заявил Гамзу.

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Напомним, правительства Украины и Израиля призвали паломников не ехать в Умань на празднование Рош га-Шана из-за пандемии коронавируса.

17 августа в МВД Украины сообщили, что Кабинет министров поддержал решение ограничить иностранцам въезд в Умань на период празднования Рош га-Шана в этом году. Хасидам предложили отпраздновать в онлайн-формате. Однако паломники продолжали настаивать на необходимости приезда в Умань, потому что посетить могилу цадика рабби Нахмана требуют особенности религии.

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