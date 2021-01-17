В Израиле после введения вакцины Pfizer у 13 человек парализовало лицо

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

При этом причин отказываться от следующего этапа вакцинации чиновники не видят

В Израиле по меньшей мере у 13 человек произошел лицевой паралич после того, как они получили вакцину от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщает WION.

Один из вакцинированных рассказал, что больше суток не мог пошевелить лицом.

"По крайней мере, 28 часов я ходил с этим. Я не могу сказать, что сейчас все полностью исчезло, но, кроме этого, у меня не было других симптомов", - рассказал он журналистам.

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По предварительным данным, этот симптом обнаружили у 13 человек. Однако, в Министерстве здравоохранения Израиля уточнили, что инцидентов может быть больше. Несмотря на это, причин отказываться от следующего этапа вакцинации чиновники не видят.

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Отмечается, что сейчас клиники отдельно в каждом случае решают, вводить вторую дозы вакцины или нет.

Напомним, в декабре прошлого года Израиль начал общенациональную кампанию по вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19. Президент страны Реувен Ривлин заверил, что вакцины в Израиле прошли тщательную обработку, строгие проверки и были одобрены США.