В Израиле опровергают тайные поставки вакцины в Украину

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По словам политика, вакцину сложно незаметно перемещать

Спикер израильского министра здравоохранения Йоэль Эдельштейн исключает возможность тайных поставок вакцины против коронавируса в Украину. Об этом пишет BBC.

По словам политика, вакцину сложно незаметно перемещать, поскольку она требует глубокой заморозки.

"Невозможно, чтобы кто-то ее (вакцину - ред.) незаметно транспортировал", - отметили в министерстве.

В то же время Израиль не планирует начинать расследование из-за сообщений в украинских СМИ.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить обнародованную в СМИ информацию о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения.