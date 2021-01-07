В Израиле опровергают тайные поставки вакцины в Украину
По словам политика, вакцину сложно незаметно перемещать
Спикер израильского министра здравоохранения Йоэль Эдельштейн исключает возможность тайных поставок вакцины против коронавируса в Украину. Об этом пишет BBC.
По словам политика, вакцину сложно незаметно перемещать, поскольку она требует глубокой заморозки.
"Невозможно, чтобы кто-то ее (вакцину - ред.) незаметно транспортировал", - отметили в министерстве.
В то же время Израиль не планирует начинать расследование из-за сообщений в украинских СМИ.
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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить обнародованную в СМИ информацию о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения.