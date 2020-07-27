В Израиле объявили о ЧС на северной границе

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ЧС объявили в связи с перестрелкой на границе Ливана и Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о чрезвычайной ситуации на северной границе. Она была объявлена в связи с перестрелкой на границе Ливана и Израиля. Об этом сообщает местное издание Israelinfo.

Также по информации издания newsru.co.il в 15:31 пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об "инциденте в сфере безопасности" в районе горы Дов на границе с Ливаном. Отмечалось, что со стороны Ливана боевики "Хезболлы" в сторону израильских военных выпустили противотанковую ракету. При этом были замечены не менее двух групп боевиков: одна совершила обстрел, вторая прикрывала ее отход.

Отмечается, что целью обстрела, вероятно, был танк или бронированный автомобиль. Армия обороны Израиля открыла ответный артиллерийский огонь. Некоторые СМИ пишут, что боевики "Хезболлы" использовали противотанковый комплекс "Корнет".

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В то же время, по информации ливанских телеканалов "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", ассоциируемых с "Хезболлой", израильские военные обстреливали цели возле деревни Кафр Шуба (примерно в 6 км на северо-восток от Раджарам). Сведений о потерях и ущербе пока нет.

Около 16:00 местные жители сообщали, что слышат взрывы. В воздух подняли боевую авиацию. Вероятно, ЦАХАЛ действовал с целью уничтожения боевиков, причастных к обстрелу. Примерно с 16:10 поступает информация о затишье. Информации о пострадавших на израильской стороне нет.

Подчеркнем, командование Армии обороны Израиля опубликовало распоряжение для жителей населенных пунктов, находящихся возле границы с Ливаном (от Рош а-Никра на западе до горы Хермон на востоке):

оставаться в своих домах или гостиницах,

прервать деятельность на открытом пространстве, включая сельскохозяйственные работы и туризм,

избегать ненужных перемещений.

Автомобильные трассы у северной границы заблокировали военнослужащие.

Кроме того, в связи с ЧП отменена сегодняшняя пресс-конференция министра здравоохранения Юлия Едельштейна.

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Ранее сообщалось, что в январе израильские военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону Израиля и нанесли ответные удары по целям ХАМАС.