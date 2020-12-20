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В Израиле начали вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 в Израиле timesofisrael.com

Прививки сделали премьер-министр и президент страны

В воскресенье, 20 декабря, Израиль начал общенациональную кампанию по вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечается, в первую очередь прививки в стране будут делать медицинским работникам. А с понедельника, 21 декабря, будут вакцинировать граждан Израиля в возрасте от 60 лет. Также в приоритете студенты медицинских университетов и работники гериатрических центров. 

Кроме этого, накануне, 19 декабря, в прямом эфире прививку от коронавируса сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Чиновник стал первым в стране, кто вакцинировался от COVID-19. 

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А позже в воскресенье вакцину получили президент Израиля Реувен Ривлин. 

"Опасения законны, но помните, что вакцины в Израиле прошли тщательную обработку, строгие проверки и были одобрены США", - написал он в Twitter. 

Напомним, в прошлом месяце израильская больница "Хадасса" предварительно заказала 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса.

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