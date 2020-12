В Израиле начали вакцинацию от коронавируса

Прививки сделали премьер-министр и президент страны

В воскресенье, 20 декабря, Израиль начал общенациональную кампанию по вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечается, в первую очередь прививки в стране будут делать медицинским работникам. А с понедельника, 21 декабря, будут вакцинировать граждан Израиля в возрасте от 60 лет. Также в приоритете студенты медицинских университетов и работники гериатрических центров.

Кроме этого, накануне, 19 декабря, в прямом эфире прививку от коронавируса сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Чиновник стал первым в стране, кто вакцинировался от COVID-19.

А позже в воскресенье вакцину получили президент Израиля Реувен Ривлин.

"Опасения законны, но помните, что вакцины в Израиле прошли тщательную обработку, строгие проверки и были одобрены США", - написал он в Twitter.

I got the corona vaccine. Dear Israelis, go and get vaccinated too. pic.twitter.com/yhRny4ynMN