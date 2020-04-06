В Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых больных коронавирусом

Дезинфекция против против вспышки коронавируса в християнской церкви EPA-EFE

За последние 24 часа в стране обнаружили 3599 новых случаев заболевания

В Италии за последние сутки зафиксировали рекордно низкое количество новых больных коронавирусом. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране обнаружили 3599 новых случаев заболевания COVID-19, из них 1079 – в Ломбардии.

В последний раз такое низкое количество новых продиагностированных больных фиксировалось 17 марта. С тех пор этот показатель никогда не падал ниже 4000 новых заболевших за сутки.

Ранее сообщалось, что власть Австрии первой в Европейском Союзе представила план постепенного ослабления карантина, введенного в стране для борьбы с пандемией коронавируса.