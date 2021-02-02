В Италии задержали более 20 человек, причастных к известному мафиозному клану

Полиция Италии

Среди задержанных есть инспектор и помощник начальника полиции

На острове Сицилия правоохранители задержали 22 человека, которые причастны к известному мафиозного клана "Коза Ностра". Об этом пишет Corriere della Sera.

Сообщается, что среди задержанных есть инспектор и помощник начальника полиции. Они обвиняются во внешней причастности к мафиозной ассоциации, несанкционированный доступ к компьютерной системе и разглашении служебных тайн.

В то же время следователи задержали адвоката, в офисе которого, по версии следствия, в течение двух лет проходили встречи "главарей преступных группировок".

К слову, лидера "Коза Ностры" Маттео Месина Денаро в 2020 году заочно приговорили к пожизненному заключению. В 1993 году он сбежал, однако продолжает руководить преступной организацией.

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Напомним, в 2019 году в Филадельфии, США, прокуратура предъявила обвинение в организации противозаконной сделки по предоставлению займов под грабительские проценты и вымогательство члену преступной организации "Коза Ностра" и его подельнику.