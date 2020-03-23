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В Италии выздоровел нулевой пациент, с которого началась вспышка коронавирус в стране

Фото из открытых источников

О заражении мужчины стало известно 21 февраля

В итальянской Ломбардии выписали из больницы первого пациента с коронавирусом в стране - 38-летнего Маттиа из города Кодоньо. Об этом сообщает ANSA.

Согласно сообщению, о заражении мужчины стало известно 21 февраля, когда он в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью был переведен в реанимацию города Павия.

Он обратился в больницу с недомоганием Кодоньо 19 февраля, однако ему не был проведен тест. К тому же он успел заразить нескольких человек, включая своих родственников.

Как отмечается, впоследствии отец мужчины умер, тогда как беременная жена, которая перенесла заболевание в легкой форме, была выписана две недели назад.

Кроме того, так и не удалось выяснить, от кого мог заразиться Маттиа, который не бывал в Китае. В то же время коронавирус не подтвердился у его приятеля, с которым он ужинал после его возвращения из Китая.

Напомним, по состоянию на 20 марта было зафиксировано рекордное количество летальных случаев в Италии - за сутки умерло 627 человек. Сейчас количество инфицированных в стране составляет - 63 927 человек, умерли - 6 077 пациентов, а выздороветь смогли 7 432 человек.

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