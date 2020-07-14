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В Италии второй день подряд растет смертность от COVID-19

Владельцы ресторанов покидали свою мебель прямо на улице Фото из открытых источников

В течение суток зафиксировано 17 смертей

В Италии второй день подряд растет количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса. В течение последних суток зафиксировали 17 летальных случаев, накануне было 13, а днем ранее - 9. Об этом сообщает агентство ANSA.

"В течение суток зафиксировано 17 смертей, что является увеличением по сравнению с 13 за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.

Днем ранее в Италии зафиксировали девять летальных случаев вследствие пандемии.

Общее количество умерших вследствие коронавируса в Италии достигло 34 984 человек.

В течение последних 24 часов в Италии зафиксировано 114 новых случаев COVID-19, общее количество подтвержденных случаев заболевания выросло до 243 344.

Общее количество выздоровлений от болезни - 195 441.

Новости по теме: Смертность от COVID-19 в Украине составляет около 2%, а не 12%, как в Италии, – Мусий

Напомним, на севере Италии в провинции Венето течение последней недели скорость распространения коронавируса возросла до опасного уровня.

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