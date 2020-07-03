В Италии скорость распространения COVID-19 выросла до опасной

Коронавирус в Италии Фото из открытых источников

Ситуация в регионе резко ухудшилась в течение последней недели

На севере Италии в провинции Венето течение последней недели скорость распространения коронавируса возросла до опасного уровня. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Так, на прошлой неделе индекс воспроизводства вируса (указывает, сколько человек в среднем заражает один больной) был на уровне 0,43, однако в течение последних дней показатель увеличился в несколько раз.

"Согласно отчету регионального агентства здравоохранения Azienda Zero, в последнюю неделю июня индекс воспроизводства вируса (R value) в Венето вырос до рискового – 1,67", - говорится в сообщении.

Тогда как безопасными считаются показатели меньше 1.

В связи с этим губернатор региона Лука Зая выдвинул требование центральному правительству создать "регуляторный инструмент", который позволял бы обязательную госпитализацию подтвержденных больных, и это было бы "не диктаторским шагом, а действиями для защиты общины".

По словам губернатора, если ситуация и дальше будет держаться на таком уровне, то статистика будет ухудшаться.

"С такими темпами нам не нужно спрашивать себя, вернется ли вирус в октябре – он и так здесь. За безответственное поведение некоторых людей кто пополняет статистику заражений прямо сейчас", - подчеркнул чиновник.

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К слову, ранее губернатор Венето призвал людей соблюдать правила карантина после того, как в сети появились фото заполненных скверов и пляжей.

Напомним, в начале прошлого месяца правительство Италии ослабило карантин и позволило путешественникам из большинства европейских стран въезжать в страну без обязательной 14-дневной обсервации.