В Италии школьница умерла из-за челленджа с TikTok: Соцсеть частично заблокировали

Девушка пыталась повторить популярный челендж с TikTok Фото из открытых источников

Девушка затянула пояс вокруг своего горла и сняла это на камеру

В Италии заблокировали все аккаунты социальной сети TikTok, возраст владельцев которых невозможно точно определить. Причиной этого стала гибель 10-летней девочки во время попытки повторить челлендж. Об этом сообщает La Repubblica.

Как отмечается, несовершеннолетнюю пользовательницу соцсети с Палермо без сознания нашли родственники погибшей. Девочка лежала в ванной комнате перед зеркалом вместе со смартфоном. По предварительной информации, она участвовала в "Black Out Challenge", который предусматривает затягивание ремня на шее.

"Она затянула пояс вокруг своего горла, чтобы принять участие в испытании на удушье. Сотовый телефон, на котором вы можете увидеть последние фотографии, конфискован полицией", — отметили в издании.

В связи с этим прокуратура возбудила дело по факту "доведения до самоубийства" в отношении неустановленных пока лиц с целью продолжения расследования.

Запрет на пользование TikTok для отдельных пользователей продлится предварительно до 15 февраля 2021 года.

Напомним, недавно видеосервис TikTok ввел новые параметры безопасности, согласно которым аккаунты подростков до 15 лет станут закрытыми, то есть их смогут смотреть лишь "друзья" пользователя.