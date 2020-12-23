В Италии семьи жертв COVID-19 судятся против властей и требуют компенсации

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Родственники требуют от властей компенсации

Группа родственников лиц, умерших от коронавируса COVID-19, известная как Noi Denunceremo, подала в суд на правительство и местные власти, которые не ввели необходимые меры во время вспышки болезни в Ломбардии. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, родственники за каждую жертву требуют около 200 тысяч евро компенсации, что в целом - около 100 миллионов евро. Среди лиц, к которым судятся, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, глава региональной власти Ломбардии Аттило Фонтана и министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

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"Это судебное дело-наш рождественский подарок тем, кто должен был сделать то, что должен был бы, но не сделал", - заявил президент инициативной группы Лука Фуско.

Как отмечается, Noi Denunceremo обвиняет власти в том, что они недостаточно оперативно действовали во время вспышки пандемии в Ломбардии. В августе прокуратура города Бергамо в Ломбардии уже начинала соответствующие расследования.

Тогда группа подала около 150 исков. Часть исков касались вопроса, почему в начале марта политики не пошли на создание карантинных зон вокруг Бергамо и пригородов, где наблюдалось большое количество заражений.

Напомним, недавно в Риме подтвердили случай заболевание новым мутированным коронавирусом, который ранее обнаружили в Великобритании