В Италии разбился туристический самолет, два человека погибли

По словам очевидцев, судно стремительно начало терять высоту

Авиакатастрофа в Италии ANSA

На юге Италии разбился туристический самолет, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что легкомоторный самолет упал на частной апельсиновой роще. Прибывшие на место инцидента экстренные службы не смогли спасти пассажиров судна. Обоим пострадавшим было 66 лет, их тела обнаружили в обломках самолета.

Сейчас итальянские правоохранители пытаются установить обстоятельства падения судна. По словам очевидцев, самолет неожиданно начал терять высоту.

Напомним, недавно в Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет, в результате чего погибли 17 человек. Самолет разбился через несколько минут после взлета вблизи аэропорта в столице Южного Судана Джубе.

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Ранее сообщалось, что в Индии случилась масштабная авиакатастрофа - самолет, следовавший из Дубая, распался на две части во время посадки, после чего по меньшей мере 30 пассажиров доставили в медучреждения. Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы самолета компании Air India погибли по меньшей мере 18 человек, еще примерно десятки пострадавших госпитализировали с травмами.