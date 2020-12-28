В Италии от урагана Bella погиб человек, есть пострадавшие

Ураган в Италии Фото из открытых источников

Погиб спасатель, пытавшийся починить электрокабель

В Италии в результате непогоды погиб один человек, еще двое получили травмы. Как передает "Укринформ", об этом сообщает ANSA.

Таким образом, на Сардинии погиб спасатель при попытке починить электрокабель, оборвавшийся в результате непогоды.

Также в Милане получила травмы женщина, на которую упал фонарный столб из-за сильного ветра, а в Риме мужчину госпитализировали после того, как на него упало дерево.

В некоторых регионах, среди которых Милан, Турин и Генуя, зафиксировали сильные снегопады. К островам Эльба и Капри приостановлено пароходство. В Венеции подняли специальные морские барьеры, которые должны предотвратить наводнения.

Также сообщается о повышении уровня опасности в ряде регионов из-за непогоды.

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Напомним, в понедельник, 28 декабря, синоптики прогнозируют сложные погодные условия в Украине к концу дня. В большинстве регионов прогнозируют порывистый ветер и гололедицу на дорогах.