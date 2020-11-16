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В Италии обнаружили антитела к COVID-19 в крови, взятой в сентябре 2019 года

COVID-19 Фото из открытых источников

Ученые предполагают, что коронавирус в стране циркулировал более чем за месяц до первого подтвержденного случая болезни 

Итальянские ученые обнаружили антитела к коронавирусу COVID-19 в крови, которая была взята в сентябре 2019 года - за несколько месяцев до вспышки болезни в Китае. Об этом сообщает Independent

Как отмечается, ученые проанализировали образцы крови почти 1000 бессимптомных людей, которые принимали участие в скрининговом исследовании на рак легких. Оно продолжалось с сентября 2019 года по март 2020 года. 

В результате у 14 процентов исследуемых антитела к коронавирусу были обнаружены с сентября прошлого года, а примерно у 30 процентов - со второй недели февраля 2020-го. 

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Кроме этого, следы COVID-19 обнаружили в сточных водах в Италии с декабря прошлого года. По данным ученых, вирус мог циркулировать в стране более чем за месяц до первого подтвержденного случая болезни. 

"Это исследование показывает неожиданное очень раннее распространение Sars-CoV-2 среди бессимптомных людей в Италии за несколько месяцев до того, как был идентифицирован первый пациент", - отметили исследователи.

Напомним, недавно ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что антитела к коронавирусу могут жить несколько месяцев, поэтому выработка коллективного иммунитета может не быть эффективным методом для борьбы с пандемией. 

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