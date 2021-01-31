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В Италии не рекомендуют вакцину от AstraZeneca людям старше 55 лет

Фото из открытых источников

Отмечается, что компания предоставила недостаточно информации о воздействии своей вакцины на пожилых

В Италии национальный регулятор не рекомендует прививать вакциной от коронавируса британской компании AstraZeneca людей старше 55 лет. Для этой возрастной группы недостаточно данных клинических испытаний, сообщает Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA).

Сообщается, что вакцина рекомендована людям в возрасте от 18 до 55 лет. Данная позиция аргументирована тем, что AstraZeneca предоставила недостаточно информации о воздействии своей вакцины на пожилых.

"В частности, данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca показывают уровень неопределенности в оценке эффективности у субъектов старше 55 лет, поскольку эта популяция (в которой, однако, наблюдалась хорошая реакция антител) была плохо представлена", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия разрешила использовать во всех странах Евросоюза вакцину против коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что компания поставит в ЕС 400 млн доз. 

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