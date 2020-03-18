В Италии на этой неделе начнутся первые испытания вакцины от коронавируса

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При удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях осенью

В ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных. Об этом сообщает ANSA .

Отмечается, что вакцину разработала компания Takis. Ее получили на основе фрагмента генетического материала вируса.

Тестирование санкционировали в министерстве здравоохранения Италии. Как рассказали в компании, при удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях уже осенью.

Ранее сообщалось, что в Италии зафиксировали уже 26 062 случая заражения коронавирусом, из них 2503 - летальные.