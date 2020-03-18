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В Италии на этой неделе начнутся первые испытания вакцины от коронавируса

Фото из открытых источников

При удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях осенью

В ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что вакцину разработала компания Takis. Ее получили на основе фрагмента генетического материала вируса.

Тестирование санкционировали в министерстве здравоохранения Италии. Как рассказали в компании, при удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях уже осенью.

Ранее сообщалось, что в Италии зафиксировали уже 26 062 случая заражения коронавирусом, из них 2503 - летальные.

 

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