В Италии хакеры атаковали компанию-упаковщика вакцин

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Сейчас почтовая полиция проводит проверку самих систем компании

Прокуратура Рима начала расследование после того, как компания IRBM, что занимается упаковкой вакцин AstraZeneca от коронавируса для их распределения, подверглась хакерским атакам. Об этом сообщает ANSA.

По данным правоохранителей, хакерские атаки на компьютерные системы биомедицинской компании, расположенной на юге итальянской столицы в муниципалитете Помеция, происходили в течение последних нескольких недель.

В настоящее время почтовая полиция проводит проверку самих систем компании.

Отмечается, что упаковкой вакцин для распределения в Италии также будет заниматься компания Catalent, которая расположена между Римом и Неаполем.

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Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам EMA подверглось кибератаке: неизвестные получили доступ к информации двух компаний BioNTech и Pfizer, которые занимаются разработкой вакцин против коронавируса.