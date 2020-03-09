В Италии из-за коронавируса вспыхнули тюремные бунты: 6 погибших

Доброволец дезинфицирует христианскую церковь в Ухане, провинция Хубэй, Китай, 6 марта 2020 года EPA-EFE

Также ранения получили сотрудники тюрем

В Италии во время тюремных бунтов, которые возникли в знак протеста против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, погибло 6 человек, передает BBC.

Сообщается, что заключенные подожгли камеру в северном городе Модена после того, как им сообщили об остановке визитов в тюрьмы.

Отмечается, что по крайней мере двое из погибших имели передозировки наркотиками.

Известно, что бунт начался в воскресенье, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму, пытаясь убежать. Им сказали, что родственники и друзья не смогут навещать их через меры борьбы с коронавирусом.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить бегство 500 заключенных. Однако некоторые смогли проникнуть в медпункт и добрались до метадона и других препаратов.

Как сообщают Reuters, заключенные в четырех итальянских тюрьмах восстали за новые правила, призванные помочь сдержать коронавирус. Введение новых правил, которые включают запрет на свидание с родственниками, привело к хаосу в тюрьмах Неаполя, Модены, Фрозиноне и Александрии.

В то же время заключенным было разрешено связываться с посетителями телефоном или другими дистанционными способами.

Сообщается, что в результате беспорядков несколько сотрудников тюрем получили ранения.

Ранее сообщалось, что Италия усиливает меры по предотвращению распространения коронавируса, на этот раз правительство страны приняло решение запретить въезд и выезд из Ломбардии и 14 других провинций.