В Италии из-за коронавируса вспыхнули тюремные бунты: 6 погибших
Также ранения получили сотрудники тюрем
В Италии во время тюремных бунтов, которые возникли в знак протеста против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, погибло 6 человек, передает BBC.
Сообщается, что заключенные подожгли камеру в северном городе Модена после того, как им сообщили об остановке визитов в тюрьмы.
Отмечается, что по крайней мере двое из погибших имели передозировки наркотиками.
Известно, что бунт начался в воскресенье, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму, пытаясь убежать. Им сказали, что родственники и друзья не смогут навещать их через меры борьбы с коронавирусом.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить бегство 500 заключенных. Однако некоторые смогли проникнуть в медпункт и добрались до метадона и других препаратов.
Как сообщают Reuters, заключенные в четырех итальянских тюрьмах восстали за новые правила, призванные помочь сдержать коронавирус. Введение новых правил, которые включают запрет на свидание с родственниками, привело к хаосу в тюрьмах Неаполя, Модены, Фрозиноне и Александрии.
В то же время заключенным было разрешено связываться с посетителями телефоном или другими дистанционными способами.
Сообщается, что в результате беспорядков несколько сотрудников тюрем получили ранения.
Ранее сообщалось, что Италия усиливает меры по предотвращению распространения коронавируса, на этот раз правительство страны приняло решение запретить въезд и выезд из Ломбардии и 14 других провинций.